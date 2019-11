ശാന്തന്‍പാറ: ഇടുക്കി ശാന്തന്‍പാറ കൊലക്കേസില്‍ കുറ്റസമ്മതവുമായി റിസോര്‍ട്ട് മാനേജരുടെ വീഡിയോ. ശാന്തന്‍പാറ സ്വദേശി റിജോഷിനെ കൊന്നത് താനാണെന്നും കൊലപാതകത്തില്‍ മറ്റാര്‍ക്കും പങ്കില്ലെന്നും റിസോര്‍ട്ട് മാനേജര്‍ വസീം വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

കൂട്ടുകാരനെയും സഹോദരനെയും വെറുതെ വിടണമെന്നും വസീം വീഡിയോയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വസീം തന്റെ സഹോദരന് അറിയിച്ച വീഡിയോ സന്ദേശമാണ് ഇത്. ഇയാള്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വീഡിയോ കൈമാറുകയായിരുന്നു. തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിയാണ് വസീം.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശാന്തന്‍പാറ സ്വദേശിയായ റിജോഷിനെ കാണാതായത്. തുടര്‍ന്ന് റിജോഷിന്റെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എറണാകുളത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞുപോയ റിജോഷ് പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്നില്ലെന്നായിരുന്നു റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ പോലീസില്‍ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നത്.

കോഴിക്കോടുവെച്ചും, തൃശ്ശൂര് വെച്ചും തന്നെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ലിജി പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫോണ്‍ നമ്പരുകളുടെ ഉടമസ്ഥരെ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ലിജിയുടെ മൊഴി വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈയൊരു കണ്ടെത്തലാണ് കേസില്‍ നിര്‍ണായകമായി മാറിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജിയെയും റിസോര്‍ട്ട് മാനേജരായ വസീമിനെയും കാണാതായിരുന്നു.

ശാന്തന്‍പാറയിലെ റിസോര്‍ട്ടിന് സമീപം മണ്ണിളകി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ റിസോര്‍ട്ടിന്റെ സമീപത്തുനിന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയില്‍ റിജോഷിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

പാതി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വസീമിന്റെ വീഡിയോ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം വസീമും ലിജിയും എവിടെയെന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ നാലാം തിയതി കുമളിയില്‍ ഇരുവരുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് ഇവര്‍ കടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Santhanpara Murder case,wife of dead man and lover ran away