തിരുവനന്തപുരം: മുട്ടയ്ക്കാട് സ്വദേശിനിയായ 14 കാരിയെയും മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ വയോധികയെയും കൊലപ്പടുത്തിയത് ഒരേ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ പ്രതികളായ റഫീഖയും മകന്‍ ഷെഫീക്കും സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ്. 14 കാരിയുടെ തലയിലും വയോധികയെ ഷാളുപയോഗിച്ച് കഴുത്തില്‍ കുരുക്കിട്ടശേഷം ചുറ്റികയുപയോഗിച്ച് നെറ്റിയിലും തലയിലും അടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സ്‌ക്രൂഡ്രൈവര്‍, പ്ലെയര്‍, സ്പാനര്‍ എന്നിവയോടൊപ്പമാണ് പഴക്കമുളള ചുറ്റിക ഇവര്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതേ ചുറ്റികയുപയോഗിച്ചായിരുന്നു വയോധികയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കോവളം പോലീസ് പറഞ്ഞു. 14 കാരിയെ ചുറ്റികയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇവര്‍ ആദ്യം പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇത് മുതലാക്കിയാണ് വയോധികയെ വീട്ടില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നാണ് പോലീസിന് ചുറ്റിക കിട്ടിയത്.

വിഴിഞ്ഞം ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സ്വദേശികളായ റഫീഖ(50), മകന്‍ ഷെഫീക്ക്(23) എന്നിവരെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.45-ഓടെയായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്. മുല്ലൂരില്‍ വയോധിക തലയില്‍ ചുറ്റികകൊണ്ടുളള അടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ റഫീഖ, ഷഫീക്ക്, അല്‍അമീന്‍ എന്നിവരെ അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു.

ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നായിരുന്നു സമാനരീതിയില്‍ നേരത്തേ തങ്ങള്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീടിനടുത്തെ പെണ്‍കുട്ടിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സമ്മതിച്ചത്. റിമാന്‍ഡിലായിരുന്ന പ്രതികളെ തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ചുദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങിയാണ് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചത്. ജനരോഷം ഭയന്ന് ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചത്.

ഫോര്‍ട്ട് അസി. കമ്മിഷണര്‍ എസ്.ഷാജി, കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കോവളം ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജി.പ്രൈജു, എസ്.ഐ.മാരായ എസ്.അനീഷ്‌കുമാര്‍, മെര്‍വിന്‍ ഡിക്രൂസ്, സി.പി.ഒ.മാരായ അരുണ്‍, മുനീര്‍, ഷൈന്‍ജോസ് എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചത്. ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധ സുനിതാ കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: same hammer was used to kill 14 year old girl and old woman