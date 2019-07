പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിലെ കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറിയില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച. നാലരക്കിലോ സ്വര്‍ണവും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കാണ് കവര്‍ച്ച നടന്നത്. നാലംഗ സംഘം ജ്വല്ലറിയിലെ ജീവനക്കാരനെ കെട്ടിയിട്ടശേഷമാണ് കവര്‍ച്ച നടത്തിയത്. സന്തോഷ് എന്ന ജീവനക്കാരനെ കെട്ടിയിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ചശേഷം കവര്‍ച്ച നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ജ്വല്ലറിയിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരന്‍ അക്ഷയ് പട്ടേലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കവര്‍ച്ച നടത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രാ സ്വദേശിയാണ് അക്ഷയ് പട്ടേല്‍. അടുത്തിടെയാണ് ജോലിക്കെത്തിയത്. ഇയാളും കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ഓട്ടോയില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. സിസിടിവി ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കും സംഘം കൊണ്ടുപോയി.

ഞായറാഴ്ച ജ്വല്ലറി തുറന്നിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഒരാള്‍ സ്വര്‍ണം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അയാള്‍ക്കുവേണ്ടി തുറക്കുകയായിരുന്നു. ജ്വല്ലറിയിലെ ലോക്കര്‍ തുറന്നയുടന്‍ നാലംഗ സംഘം കടയിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറി കവര്‍ച്ച നടത്തി. സംഭവത്തെപ്പറ്റി പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയുടേതാണ് കവര്‍ച്ച നടന്ന ജുവലറി. അതിനിടെ, കവര്‍ച്ചാ സംഘത്തോടൊപ്പം രക്ഷപ്പെട്ട അക്ഷയ് പട്ടേല്‍ എന്നയാളെ സംഭവത്തിനുശേഷം കോഴഞ്ചേരിയില്‍ കണ്ടതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlight: krishna Jewellery robbed in pathanamthitta. 4kg gold and 13 lakhs rupees were looted.