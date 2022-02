കൊല്ലം: പുനലൂരില്‍ എ.ടി.എം. കൗണ്ടര്‍ തകര്‍ത്ത് മോഷണശ്രമം. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം. കൗണ്ടറിലാണ് ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മോഷണശ്രമം നടന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

നീല ടീഷര്‍ട്ടും പാന്റ്‌സും തൊപ്പിയും മാസ്‌കും ധരിച്ചെത്തിയ യുവാവാണ് എ.ടി.എം. കൗണ്ടര്‍ തകര്‍ത്തത്. ആദ്യം എ.ടി.എം. കൗണ്ടറില്‍ കയറിയ യുവാവ് പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സ്‌ക്രൂഡ്രൈവര്‍ അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായെത്തി എ.ടി.എം. കൗണ്ടര്‍ തകര്‍ത്തത്. എ.ടി.എമ്മിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ത്തത്. അതേസമയം, എ.ടി.എമ്മില്‍നിന്ന് പണം നഷ്ടമായോ എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പണമെടുക്കാനെത്തിയ മറ്റൊരാളാണ് എ.ടി.എം. തകര്‍ന്നുകിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. യുവാവിനെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ സമീപത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാണിക്കവഞ്ചിയില്‍നിന്ന് പണം കവരാനും ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുസംഭവങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലും ഒരാളാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം.

