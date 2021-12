മുംബൈ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുംബൈയിലെ ദഹിസർ ബ്രാഞ്ചിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി കവർച്ച. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. കൊള്ളക്കാർ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കവർച്ചയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

മുഖംമൂടി ധരിച്ച രണ്ടുപേർ ബാങ്കിൽ എത്തുന്നതും ഒരാൾ കൈയിലെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പർവിൻ പഡ്വാൽ, വിശാൽ താക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

CCTV Visuals of the #SBI #BankRobbery Dahisar West branch of #SBI robbed by two masked men and one Bank house keeping person shot dead...#Crime#Robbery pic.twitter.com/FaTJQS1Rma