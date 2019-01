പട്‌ന: ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിഹാറിലെ നളന്ദയില്‍ പതിമൂന്ന് വയസുകാരനെ തല്ലിക്കൊന്നു. ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പങ്കുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ബന്ധുവിനെയാണ് ആര്‍.ജെ.ഡി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തല്ലിക്കൊന്നത്.

ആര്‍.ജെ.ഡി. പ്രാദേശിക നേതാവായ ഇന്ദല്‍ പാസ്വാനെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി മാഗ്ദസാരൈയില്‍നിന്ന് ബൈക്കില്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ദല്‍ പാസ്വാന് വെടിയേറ്റത്. എന്നാല്‍, സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ ആരാണെന്നോ ആക്രമണത്തിന്റെ കാരണമെന്തെന്നോ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല.

ഇതിനിടെ ഇന്ദല്‍ പാസ്വാന്റെ കൊലപാതകവാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സംഘടിച്ചു. നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടുകള്‍ അഗ്‌നിക്കിരയാക്കി. ഇതിനിടെയാണ് 13കാരനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

