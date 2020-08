ന്യൂഡൽഹി: മകന് നേരേ വെടിവെച്ച ശേഷം റിട്ട. എസ്.ഐ. സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചു. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ താമസിക്കുന്ന ബച്ചൻ സിങ്ങാണ്(65) ജീവനൊടുക്കിയത്. വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബച്ചൻ സിങ്ങിന്റെ മകനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മദ്യപാനിയായ ബച്ചൻ സിങ്ങും മകനും തമ്മിൽ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പതിവാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയും ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ബച്ചൻ സിങ് 35-കാരനായ മകന് നേരേ വെടിയുതിർത്തത്. നെഞ്ചിലും കാലിലും വെടിയേറ്റ മകൻ നിലത്തുവീണതിന് പിന്നാലെ ബച്ചൻ സിങ് വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

