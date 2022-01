കണ്ണൂര്‍: മാവേലി എക്‌സ്പ്രസില്‍വെച്ച് പോലീസുകാരന്‍ ചവിട്ടിയതൊന്നും ഓര്‍മയില്ലെന്ന് മര്‍ദനത്തിനിരയായ പൊന്നന്‍ ഷമീര്‍. അന്നേദിവസം താന്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും മയക്കത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഷമീര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഒരുദിവസം മാഹിയിലേക്ക് പോയതാണ്, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍ വടകര റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലായിരുന്നു. മദ്യപിച്ചതിനാല്‍ ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. താന്‍ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെന്നും ഷമീര്‍ പറഞ്ഞു. പോലീസുകാരന്‍ ചവിട്ടിയിരുന്നോ, സംഭവത്തില്‍ പരാതിയുണ്ടോ തുടങ്ങി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തനിക്കൊന്നും ഓര്‍മയില്ലെന്നായിരുന്നു ഷമീറിന്റെ മറുപടി.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് റെയില്‍വേ പോലീസ് പൊന്നന്‍ ഷമീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് കണ്ണൂരില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

മാവേലി എക്‌സ്പ്രസില്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു ഷമീറിനെതിരേയുള്ള പരാതി. രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരേ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവര്‍ രേഖാമൂലം പരാതി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഷമീറിനെ റെയില്‍വേ പോലീസ് വിട്ടയച്ചേക്കും. എന്നാല്‍ ഷമീറിനെ കൂത്തുപറമ്പിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് ഭാര്യയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണൂരിലെത്തിച്ച ഷമീറിനെ പോലീസ് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. വൈദ്യപരിശോധനയില്‍ ഇയാളുടെ ശരീരത്തില്‍ പരിക്കുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. പോലീസ് മര്‍ദിച്ചതിന് ഷമീറിനും പരാതിയില്ല. അതിനാല്‍ പ്രാഥമികനടപടിക്രമങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ എ.എസ്.ഐ.യുടെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

