ചെന്നൈ: നാഗപട്ടണത്ത് കോവിഡ്-19 ഭേദമായ ആള്‍ക്ക് ഘോഷയാത്രയോടെ സ്വീകരണം സംഘടിപ്പിച്ച 15 പേര്‍ക്കെതിരേ കേസ്. നാഗപട്ടണം ജില്ലയിലെ സീര്‍ക്കാഴിയിലാണ് സംഭവം.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ ആളെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് തിരുവാരൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രോഗം ഭേദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാള്‍ ആശുപത്രിവിട്ടു.

വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാള്‍ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍കാന്‍ സുഹൃത്തുകള്‍ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. നിരത്തിലൂടെ ഇയാളെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഘോഷയാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കെതിരേ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനാണ് കേസ്. രോഗം ഭേദമായ ആളും കേസില്‍ പ്രതിയാണ്.

