ന്യൂഡൽഹി: ഓടിക്കളിച്ചിരുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ ബന്ധുവിനെ കോടതി കയറ്റി 40 വയസ്സുകാരിയായ സ്ത്രീ. നാലാം വയസ്സുമുതല്‍ ബന്ധുവിന്റെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ഇവര്‍ പത്താം ക്ലാസ്സിനിടക്ക് മൂന്ന് തവണയാണ് ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയിരുന്നത്.

നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ 1981ലാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേ അമ്മയുടെ സഹോദരന്‍ ആദ്യ ലൈംഗികാതിക്രമണം നടത്തുന്നത്. പത്താം ക്ലാസ്സുവരെ അതു തുടര്‍ന്നു. പത്താംക്ലാസ്സിനിടക്ക് മൂന്ന് തവണ ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തേണ്ടതായി വന്നു. ഇരയായ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരനും അര്‍ധ സഹോദരിയുടെ ഭര്‍ത്താവുമാണ് പ്രതി.

2014ല്‍ യുവതി തന്റെ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് വിവാഹമോചിതയായ ശേഷം വീണ്ടും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് പ്രതി സമീപിച്ചതാണ് പരാതി നല്‍കുന്നതിലെത്തിച്ചത്.

തന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഇയാളുടെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനെ കുറിച്ച് യുവതി സംസാരിച്ചെങ്കിലും ആരും പിന്തുണ നല്‍കിയില്ല. മാത്രമല്ല പ്രതിയുടെ മക്കളും വിഷയമറിഞ്ഞതോടെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായി യുവതി പരാതിപ്പെടുന്നു. അര്‍ധ സഹോദരി യുവതിക്കൊപ്പം താമസം തുടങ്ങിയതോടെ ഇയാളുടെ ശല്യം കലശലായി ഇതോടെയാണ്. പോലീസിനെ സമീപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

2016ലാണ് പ്രതിക്കെതിരേ യുവതി പരാതി നല്‍കുന്നത്. ബന്ധുക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും കോടതി നടപടികളും വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് യുവതി.

