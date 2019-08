കോഴിക്കോട്: ലൈംഗിക പീഡനം സംബന്ധിച്ച യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ എസ്.ഐയ്‌ക്കെതിരെ കേസ്. കോഴിക്കോട് എ.ആര്‍ ക്യാമ്പിലെ എസ്.ഐ ജി.എസ് അനിലിന് എതിരെയാണ് പയ്യോളി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. പയ്യോളി സ്വദേശിനിയായ യുവതി നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് കേസ്.

ഭര്‍ത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുന്ന യുവതിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. 2017 സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ പീഡനം തുടങ്ങിയെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, പ്രതിയായ അനീഷ് ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്.

2017 മുതല്‍ എസ്.ഐ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പ്രതിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, പിടിച്ചുപറി, ശാരീരിക മര്‍ദ്ദനം, എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പയ്യോളി സി.ഐ എം.ആര്‍ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

