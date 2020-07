പത്തനംതിട്ട: സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ പിടിയിൽ. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ ചമഞ്ഞെത്തിയായിരുന്നു ശ്രമം.

പത്തനംതിട്ട ചുട്ടിപ്പാറ വടക്കേൽചരുവിൽ ആദിൽ(19)ആണ് പിടിയിലായത്. നഗരത്തിലെ അബാൻ ആർക്കേഡിലുള്ള സെന്ററിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെയായിരുന്നു സംഭവം. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നെത്തിയ യുവതിയുടെ മുറിയിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇയാൾ ചെന്നത്. പരിശോധനകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് യുവതിയെ കയറിപ്പിടിച്ചു. ഇവർ ബഹളം വെച്ചതോടെ യുവാവ് ഇറങ്ങിയോടി. എന്നാൽ, വൊളന്റിയേഴ്സ് ഗേറ്റുപൂട്ടിയതിനാൽ പുറത്തുചാടാനായില്ല. ഇവർ പിടികൂടി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:rape attempt against woman in quarantine center in pathanamthitta