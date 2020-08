താനൂർ(മലപ്പുറം): വയോധികയെ ബലാത്സംഗംചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ താനൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. തൊടുപുഴ കാഞ്ഞിരമറ്റം സ്വദേശിയും ലോറി ഡ്രൈവറുമായ ജോമോനാണ് (36) അറസ്റ്റിലായത്.

ജൂലായ് 25-ന് പുലർച്ചെ താനൂരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 60 വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. വയോധിക ബഹളം വെച്ചതോടെ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് താനൂർ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

എറണാകുളം മുതൽ കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം വരെയുള്ള സി.സി.ടി.വികളാണ് പരിശോധിച്ചത്. പ്രതിയെ പരപ്പനങ്ങാടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

