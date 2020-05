കടയ്ക്കാവൂര്‍(തിരുവനന്തപുരം): മദ്യം കലര്‍ത്തിയ ജ്യൂസ് നല്‍കി പത്തു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി സന്തോഷി(47)നെയാണ് കടയ്ക്കാവൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണു സംഭവം.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ വീട്ടുജോലിക്കു പോയ സമയം, കുട്ടിയെ പ്രതി തന്റെ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ജ്യൂസില്‍ വാറ്റുചാരായം കലക്കിനല്‍കുകയുമായിരുന്നു.

ക്ഷീണിതയായ കുട്ടിയെ സന്തോഷ് പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങി ഓടിയ പെണ്‍കുട്ടി പ്രദേശവാസിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വനിതാ പോലീസിനോടൊപ്പം അവിടെയെത്തിയ പോലീസ് സംഘം, പെണ്‍കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റി.

പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത് പ്രതിയെ പിടികൂടി. പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സി.ഐ. ശിവകുമാര്‍, എസ്.ഐ. വിനോദ്, ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ. മുകുന്ദന്‍, സീനിയര്‍ സി.പി.ഒ. സന്തോഷ്, രാജീവ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Content Highlights: rape attempt against 10 year old girl in kadakkavoor thiruvananthapuram