ആലപ്പുഴ: വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത കേസില്‍ പ്രതിയായ എന്‍.സി.പി. മുന്‍ യുവജനവിഭാഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പി.യും സമരം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഓച്ചിറ പോലീസ് മുജീബ് റഹ്മാനെതിരേ കേസെടുത്തത്. അഭിഭാഷകന്‍ കൂടിയായ മുജീബ് റഹ്മാന്‍ നിയമസഹായത്തിനെത്തിയ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി കബളിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് കേസ്. 12 ലക്ഷം രൂപ മുജീബ് റഹ്മാനും സഹായിയും ചേര്‍ന്ന് തട്ടിയെടുത്തെന്നും കേസുണ്ട്.

കേസെടുത്ത് ദിവസങ്ങളായിട്ടും മുജീബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭരണകക്ഷിയുടെ തണലിലാണ് പോലീസ് അലംഭാവം കാട്ടുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ബി.ജെ.പിയുടെയും ആരോപണം.

ഇതിനകം കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.ലിജു, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍, ബി.ജെ.പി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.വി.ഗോപകുമാര്‍, യുവമോര്‍ച്ച, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഭാരവാഹികള്‍ എന്നിവരെല്ലാം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, കൊല്ലം പോലീസാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആലപ്പുഴയിലെ പോലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണ് ഇവിടത്തെ അധികൃതര്‍.

എന്‍.സി.പി.യുമായി ബന്ധമില്ല

മുജീബ് റഹ്മാന് എന്‍.സി.പി.യുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്‍.സന്തോഷ്‌കുമാര്‍.

മൂന്നുവര്‍ഷം മുന്‍പ് ദേശീയ നേതൃത്വംതന്നെ മുജീബ് റഹ്മാനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും തിരിമറിയും ബോധ്യപ്പെട്ടാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദത്തില്‍ എന്‍.സി.പി.യെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് മര്യാദയല്ല.

സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്ത മുജീബ് റഹ്മാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റുചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കുവേണ്ടി സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: rape and money fraud case against former ncp leader mujeeb rahman