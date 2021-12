തിരുവനന്തപുരം: പാലോട് പെരിങ്ങമല സ്വദേശി നാസില ബീഗത്തെ ഭര്‍ത്താവ് റഹിം കൊലപ്പെടുത്തിയത് കടുത്ത സംശയരോഗം കാരണമെന്ന് പോലീസ്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് കത്തെഴുതിവെച്ചാണ് പ്രതി മുങ്ങിയത്. ഭാര്യയെ റഹിം അനാവശ്യമായി സംശയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചാക്ക ഐടിഐ ജീവനക്കാരനായ റഹിം കടുത്ത മാനസികരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയ വ്യക്തിയാണെന്നും പ്രതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും പാലോട് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സി.കെ മനോജ് പറയുന്നു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പാലോട് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

കൃത്യം ഒരു മാസം മുന്‍പാണ് പെരിങ്ങമലയിലുള്ള നാസിലയുടെ വീട്ടില്‍ വെച്ച് കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. മിഠായിയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കലര്‍ത്തി നല്‍കി ബോധം കെടുത്തിയ ശേഷമാണ് റഹിം നാസിലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മകള്‍ക്കും മിഠായി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഇവര്‍ ഒരുമിച്ചാണ് ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നത്. ശേഷം കൈയില്‍ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും പ്രതി ആഞ്ഞ് കുത്തുകയായിരുന്നു.

ഇതിനു ശേഷമാണ് പ്രതി മുങ്ങിയത്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും വീട്ടില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് റഹിം വീടുവിട്ട് പോയത്. അടുത്തിടെ രഹസ്യമായി വാങ്ങിയ ഒരു ഇരുചക്രവാഹനത്തിലാണ് കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം റഹിം പോയത്. അട്ടക്കുളങ്ങര ഭാഗത്ത് ഈ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോയിലും ബസിലുമായി പുത്തന്‍തോപ്പ് എന്ന സ്ഥലം വരെ റഹിം യാത്ര ചെയ്തതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി.

ഇയാള്‍ തെലങ്കാനയിലെ നിസാമാബാദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് അവിടെ പോയി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വീട്ടില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിനാല്‍ ആ വഴിക്കും അന്വേഷണം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അതില്‍ കഴമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുത്തന്‍തോപ്പില്‍ വെച്ചാണ് അവസാനമായി ഇയാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

പ്രതി മുന്‍പും ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018ല്‍ ആയിരുന്നു ആ ശ്രമം. എന്നാല്‍ അന്ന് നാസില രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിന് ശേഷം റഹിമിന് ഒപ്പം ജീവിക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നാസില സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ മാനസിക രോഗത്തിന് റഹിം ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ദീര്‍ഘകാലത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് നാസില റഹിമിന് ഒപ്പം പോയത്. ഒളിവിലുള്ള റഹിം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമാണ്.

പുത്തന്‍തോപ്പില്‍ നിന്ന് 20 ദിവസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സംശയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പഴക്കം കാരണം മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് റഹിമിന്റേതാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡി.എന്‍.എ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം അന്വേഷണത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും. റഹിമിനും നാസിലയ്ക്കും രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത്. 18 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയും 13 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയും.

