ചണ്ഡീഗഡ്: യുവതിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ തടഞ്ഞ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിന്റ സുരക്ഷാ ചുമതലയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന അമൃത്‌സര്‍ സ്വദേശിയായ സുഖ്‌വീന്ദര്‍ കുമാര്‍ (25) ആണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. മൊഹാലിയിലെ നിശാക്ലബിന് സമീപത്തെ പാര്‍ക്കിങ്ങ് ഏരിയയിലാണ് സംഭവം.

ചരഞ്ജിത്ത് സിങ് എന്ന സാഹില്‍ നാഗറാണ് സുഖ് വീന്ദറിനെ വെടിവെച്ചത്. മൂന്ന് തവണ സുഖ് വീന്ദറിന് വെടിയേറ്റതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത്: സാഹില്‍ ക്ലബ്ബിലേക്ക് വനിതാ സുഹൃത്തിനും മറ്റ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് എത്തിയത്. ഇതിനിടെ സാഹില്‍ മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ അപമര്യാദയായി സ്പര്‍ശിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടി ഇത് എതിര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ സാഹില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ അപമാനിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന് സുഖ് വീന്ദര്‍ സാഹിലിനെ തടഞ്ഞു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി. ഇതോടെ ക്ലബ് ജീവനക്കാര്‍ സാഹിലിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ക്ലബ്ബില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ പോയതോടെ സുഖ് വീന്ദറും ക്ലബില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്നാല്‍ പുറത്ത് കാത്തു നിന്ന സാഹിൽ സുഖ് വീന്ദറുമായി വീണ്ടും വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ സാഹില്‍ സുഖ് വീന്ദറിനെ വെടിവെച്ച ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Content Highlight: Punjab CM's commando officer shot dead after he try to stop harrasing a women by man in mohali