ബംഗളൂരു: തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 28കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാന്‍ മുതിര്‍ന്ന 55കാരനെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി പോലീസിലേല്‍പ്പിച്ചു. ബെംഗളൂരു മകേനഹള്ളി സ്വദേശി രംഗനാഥ ആണ് പിടിയിലായത്.

28കാരിയായ യുവതിയെ രാംഗനാഥ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയെ രംഗനാഥ കളിയാക്കിയിരുന്നു. സംഭവം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ചെരുപ്പിന് അടിമേടിക്കുമെന്ന്‌ യുവതി രംഗനാഥത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. നാട്ടുകാരുടെ മുന്നില്‍ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. യുവതിയുടെ പരസ്യപ്രതികരണത്തോടെ യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാന്‍ രംഗനാഥ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

യുവതി ബെംഗളൂരു-തുമകുരു മെയിന്‍ റോഡിലെ സോംപുര ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയയ്ക്കടുത്താണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നാണ് പോകാറുണ്ടായിരുന്നത്. യുവതി എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഏതുവഴിയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും രംഗനാഥ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഓഫീസില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോള്‍ രംഗനാഥ യുവതിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാത്തുനിന്നു.

യുവതി സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉടനെ രംഗനാഥ അവരെ ബലമായി തോളിലെടുത്ത് മരക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യുവതിയുടെ വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റിയശേഷം തന്നെ അപമാനിച്ചതിന് പ്രതികാരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. രംഗനാഥ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് യുവതി ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു. വഴിയാത്രക്കാരിയായ യുവതി ഇത് കാണുകയും സഹായത്തിനായി എത്തുകയുമായിരുന്നു.

വഴി യാത്രക്കാരി യുവതിയെ തന്റെ പിന്നില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ രംഗനാഥ വഴിയാത്രക്കാരിയെ ആക്രമിക്കുമെന്നും കല്ലുകൊണ്ട് എറിയുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിനുശേഷം ഇയാള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ യാത്രക്കാര്‍

പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ലൈംഗിക പീഡനം, ബലാത്സംഗ ശ്രമം തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് രംഗനാഥയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇയാളെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

