പൂക്കോട്ടുംപാടം(മലപ്പുറം): ജില്ലയിലെ വനിതാ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾക്കും വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയും മറ്റും അശ്ലീലസന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. താനൂർ നിറമരുതൂർ കൊളാടത്തിൽ റിജാസി (29) നെയാണ് പൂക്കോട്ടുംപാടം പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

ഗൂഗിളിൽനിന്നും ട്രൂകോളർവഴിയും ഫോൺനമ്പരുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നത്. ഈ നമ്പരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇയാൾ മൂന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും വ്യക്തിപരമായുമാണ് അശ്ലീലവീഡിയോകളും സന്ദേശങ്ങളും അയച്ചിരുന്നത്.

വനിതകളുടെ നമ്പറിലേക്ക് വീഡിയോകോൾ ചെയ്ത് തന്റെ നഗ്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമുണ്ടായിരുന്നു. പലതുംപറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ മക്കൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയാവുകകൂടി ചെയ്തതോടെയാണ് വ്യാപകമായ പരാതികൾ വന്നത്.

പൂക്കോട്ടുംപാടം കൂടാതെ നിലമ്പൂർ, എടക്കര, പോത്തുകൽ, കാളികാവ്, പരപ്പനങ്ങാടി, താനൂർ, തിരൂർ, വേങ്ങര തുടങ്ങി പതിനാലോളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരേ പരാതിയുണ്ട്. തിരൂർ ഫുട്പാത്തിൽ വസ്ത്രക്കച്ചവടക്കാരനായ റിജാസ് തിരൂർ വിദേശമാർക്കറ്റിന് സമീപത്തുനിന്ന് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 9846533008 എന്ന മൊബൈൽ ഫോൺനമ്പറാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ പരിധിയിലുള്ള സിംകാർഡ് ആണിത്.

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു. അബ്ദുൽകരീം, പെരിന്തൽമണ്ണ എ.എസ്.പി. ഹേമലത എന്നിവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പൂക്കോട്ടുംപാടം സി.ഐ. പി. വിഷ്ണുവാണ് സൈബർസെല്ലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ താനൂരിൽനിന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. റിജാസ് വിവാഹിതനും ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവുമാണ്. എസ്.ഐമാരായ രാജേഷ് അയോടൻ, അബ്ദുൾകരീം, എ.എസ്.ഐ. പ്രദീപ്, എസ്. സി.പി.ഒ. സുനിൽ, സി.പി.ഒ. ഇ.ജി. പ്രദീപ്, ജയലക്ഷ്മി, തിരൂർ ഡി.എ.എൻ. എസ്.എ.എഫ്. സ്ക്വാഡിലെ എസ്.ഐ. കെ. പ്രമോദ്, എസ്.എസ്.ഐ. ജയപ്രകാശ്, സി.പി.ഒ. സി.വി. രാജേഷ് എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനുശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

