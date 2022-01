കോവളം: ''ഞങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും ഒരു വര്‍ഷമായി അനുഭവിച്ച പീഡനത്തിന് അറുതിയാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സമൂഹം തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴും പിടിച്ച് നിന്നു. പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനം ദിവസങ്ങളോളം അനുഭവിച്ചു. പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍, അസഭ്യ വര്‍ഷം. കുറ്റം സമ്മതിക്കാനായി ആനന്ദന്‍ ചെട്ട്യാരുടെ ഇരുപാദങ്ങളുടെയും അടിയില്‍ ചൂരലുകൊണ്ടുള്ള തല്ല്. വേദനയില്‍ പുളയുമ്പോഴും മരിച്ച മകളുടെ മുഖം മനസ്സിലോര്‍ത്ത് ചങ്കുറപ്പോടെ പിടിച്ചുനിന്നു. ......''

തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട മുട്ടയ്ക്കാട് ചിറയില്‍ ചരുവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ഗീതുവിന്റെ രക്ഷിതാക്കളായ ആനന്ദന്‍ ചെട്ട്യാരും ഭാര്യ ഗീതയുമാണ് ഉള്ളില്‍ വിങ്ങിയിരുന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞത്. മക്കളില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗീതുവിനെ എടുത്ത് വളര്‍ത്തിയതായിരുന്നു. 14 വയസ്സുവരെയും വിഷമമറിയിക്കാതെയാണ് വളര്‍ത്തിയത്. പഠിക്കാന്‍ മിടുക്കിയായിരുന്നു. ഹോര്‍മോണ്‍ വൈകല്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമിത ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. മന്തുരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും വേണ്ട ചികിത്സകളും നല്‍കിയിരുന്നു.

വീടിന്റെ പുറകില്‍ താമസിക്കാനെത്തിയ റഫീക്കയും മക്കളുമായി മകള്‍ അടുപ്പം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. തലയ്ക്കടിയേറ്റ് മുല്ലൂരിലുള്ള വയോധിക മരിച്ച കേസിലെ പ്രതികള്‍ എന്റെ വീടിന്റെ പിന്നിലായി വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന റഫീക്കയും മകനും സുഹൃത്തുമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇവരാണ് തന്റെ വളര്‍ത്തുമകളെയും തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നുവെന്നത് വാര്‍ത്തകളില്‍ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. മകളെ തലയ്ക്കടിച്ചശേഷം ഒന്നുമറിയാതെ വീട്ടിലിരുന്ന ഇവരെ സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ തങ്ങളാണ് മകളെ കൊന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ പോലീസിനോടും നാട്ടുകാരോടും റഫീക്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ഛന്‍ മകളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിനെയും വഴിതെറ്റിച്ചു. ഇതിന്റെ പേരില്‍ തങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും പോലീസിന്റെ പീഡനത്തിനിരയായി. അര്‍ബുദരോഗം പിടിപ്പെട്ടതോടെ ആര്‍.സി.സി.യിലെ ചികിത്സയിലാണ് ഗീത. തങ്ങള്‍ നിരപരാധികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ മനസ്സിലെ വലിയൊരു ഭാരം മാറി. ഇനിയൊരു പീഡനം താങ്ങാന്‍ വയ്യെന്ന് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഗീതയും ആനന്ദന്‍ ചെട്ട്യാരും പറഞ്ഞു.

ഗീതുവിന്റെ മരണം നടന്ന കൃത്യം ഒരുവര്‍ഷം തികഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണ് അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതും. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത്: നാലുവര്‍ഷം റഫീക്കയും ഷഫീക്കും ഗീതുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ പുറകിലുള്ള വീട്ടില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനിടെ ഷഫീക്ക് ഫോണ്‍വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഗീതു വിലക്കി. ജനുവരി 14-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടില്‍ ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഗീതുവിനടുത്തെത്തി ഷഫീക്ക് ഇതേ ചൊല്ലി തര്‍ക്കിച്ചു. ബഹളം കേട്ടെത്തിയ റഫീക്കയെയും ഗീതു ശാസിച്ചു. ഇതില്‍ പ്രകോപിതയായ റഫീക്ക, ഗീതുവിനെ തലമുടിയില്‍ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ചുമരില്‍ മൂന്നുതവണ ഇടിച്ചു. ഗീതു കട്ടിലില്‍ മറിഞ്ഞു വീണതോടെ റഫീക്ക സ്ഥലംവിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഷഫീക്ക് വീട്ടില്‍ പോയി ചുറ്റികയെടുത്തു വന്ന് ഗീതുവിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു. അടിയേറ്റ് ഗീതു കട്ടിലില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണത് കണ്ട് ഷഫീക്ക് സ്ഥലം വിട്ടു.

ഗീതുവിന്റെ അമ്മ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടി അവശനിലയില്‍ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വിഴിഞ്ഞം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വൈകീട്ട് ആറരയോടെ കുട്ടിമരിച്ചു. അടിയേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് തലച്ചോറിലുണ്ടായ രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് മൃതദേഹപരിശോധനാഫലം. സംഭവത്തില്‍ കോവളം പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. പ്രതികള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ മൊഴിയുള്‍പ്പെട്ട രേഖകള്‍ കോവളം പോലീസിന് കൈമാറുമെന്ന് ഫോര്‍ട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണര്‍ എസ്.ഷാജി പറഞ്ഞു. ശാന്തകുമാരിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചുറ്റക കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചായിരുന്നു. കഴുത്തില്‍ ഷാളിട്ട് കുരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കോവളം വിഴിഞ്ഞം മുല്ലൂര്‍ പനവിള സ്വദേശി ശാന്തകുമാരിയെ (71) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികള്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് മുട്ടയ്ക്കാട്ട് പതിന്നാലുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും തങ്ങളാണെന്ന് പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. വയോധികയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കുറ്റസമ്മതം.

മുട്ടയ്ക്കാട് ചിറയില്‍ ചരുവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ആനന്ദന്‍ ചെട്ട്യാരുടെയും ഗീതയുടെയും വളര്‍ത്തുമകളായ ഗീതു(14)വിന്റെ മരണമാണ് കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് വീട്ടില്‍ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. വിഴിഞ്ഞം ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സ്വദേശി റഫീക്കാ ബീവി(50), മകന്‍ ഷഫീക്ക്(23) റഫീക്കയുടെ സുഹൃത്ത് അല്‍അമീന്‍ എന്നിവരാണ് പ്രതികള്‍. ഇവര്‍ നേരത്തെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗീതുവും താമസിച്ചിരുന്നത്.

ഒരാഴ്ച മുമ്പ് റഫീക്കയും അല്‍അമീനുമായി അടിപിടികൂടിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മകന്‍ കാരണമാണ് ആ പെണ്‍കുട്ടിയും മരിച്ചതെന്ന് റഫീക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. വീട്ടുടമയുടെ മകന്‍ ഇത് കേട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ശാന്തകുമാരിയുടെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസീനോട് ഇയാള്‍ ഇക്കാര്യം പറയുകയും പോലീസിത് പ്രതികളോട് ചോദിക്കുകയുമായിരുന്നു.

പ്രതികള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍

വയോധികയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. വിഴിഞ്ഞം ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സ്വദേശികളായ റഫീക്കാ ബീവി(50), മകന്‍ ഷഫീക്ക്(23), റഫീക്കയുടെ സുഹൃത്തും പാലക്കാട് സ്വദേശിയുമായ അല്‍അമീന്‍(26) എന്നിവരെയാണ് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തത്. വിഴിഞ്ഞം മുല്ലൂര്‍ പനവിള സ്വദേശി ശാന്തകുമാരിയെ(71)യാണ് പ്രതികള്‍ കഴുത്തില്‍ ഷാളിട്ട് കുരുക്കിയും ചുറ്റികകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചും കൊന്നത്. സംഭവത്തിനുശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികളെ പോലീസ് അന്നു രാത്രിതന്നെ അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ കൊലപാതകത്തിനാണ് വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടരന്വേഷണത്തിനായി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് വിഴിഞ്ഞം എസ്.എച്ച്.ഒ. പ്രജീഷ് ശശി പറഞ്ഞു.

