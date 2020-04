മംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സമുച്ചയത്തിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളില്‍ തുപ്പിയ രണ്ട് വിദേശികള്‍ക്കെതിരെ മംഗളൂരു പോലീസ് കേസെടുത്തു. അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ മറ്റു താമസക്കാരുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് നടപടി.

കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരെയും ഇവര്‍ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും നഗരത്തിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ ഹോം ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് വിദേശ പൗരന്മാരാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കെട്ടിടത്തിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളില്‍ തുപ്പിയത്. ഇവര്‍ തുപ്പുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മറ്റുതാമസക്കാര്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: police booked case against two foreign nationals for spitting in lift in mangaluru