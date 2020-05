മുംബൈ: ഐസിയു വാര്‍ഡില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൊറോണ രോഗിക്ക് നേരേ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പരാതിയില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മുംബൈയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ 34 കാരനെതിരെയാണ് മുംബൈ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

കൊറോണ രോഗിയായ 44 വയസ്സുകാരനെ മോശമായ രീതിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചെന്നും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി. കൊറോണ ചികിത്സയ്ക്കിടെയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. അതേസമയം, ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ പരാതി ഉയര്‍ന്നതോടെ ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു. സംഭവം നടന്നതിന്റെ തലേദിവസമാണ് ഇയാള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചാര്‍ജെടുത്തതെന്നും പരാതി ലഭിച്ചതോടെ പുറത്താക്കിയെന്നും മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തെങ്കിലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊറോണ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചതിനാല്‍ ഡോക്ടര്‍ നിലവില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയുകയാണ്. ക്വാറന്റൈന്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞാല്‍ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

