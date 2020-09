മധുര: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 17-കാരനും അമ്മയ്ക്കുമെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് അമ്മയ്ക്കും മകനുമെതിരേ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

പീഡനത്തിനിരയായ 14-കാരിയും 17-കാരനും പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മധുരയ്ക്കടുത്ത് താമസിക്കുന്ന 17-കാരൻ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പീഡനവും നടന്നത്.

പെൺകുട്ടി ചെറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ 17-കാരനും അമ്മയും ചേർന്ന് മർദിച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഇവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് വിവരം പറഞ്ഞതോടെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, പ്രതികളായ അമ്മയെയും മകനെയും പോലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

