ചത്തര്‍പൂര്‍: നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ പിടികിട്ടാപുള്ളിയെ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് വൈവാഹിക സൈറ്റിലൂടെ കെണിയൊരുക്കി. മധ്യപ്രദേശിലെ ചത്തര്‍പൂര്‍ നൗഗോണിലാണ് സംഭവം.

നൗഗോണ്‍ സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണ ചൗബെ (55) യെയാണ് മൂന്നു വര്‍ഷംകൊണ്ട് പോലീസ് അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടിയത്. മോഷണവും കൊലപാതകവും അടക്കം നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ ബാലകൃഷ്ണ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പ്രതിയുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളില്‍ നിരവധി തവണ പോലീസ് മിന്നല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും പിടികൂടാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

ഈ സമയം, പോലീസിന്റെ കണ്ണിവെട്ടിച്ചു നടന്ന പ്രതിക്കുവേണ്ടി ബന്ധുക്കള്‍ വധുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കിയ പോലീസ് പ്രതിയെ തന്ത്രപൂര്‍വം പിടികൂടാന്‍ ചത്തര്‍പൂര്‍ നൗഗോണ്‍ ബ്ലോക്കിലെ ഗരോലി ചൗക്ക് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടറായ മാധവി അഗ്‌നിഹോത്രിയെ നിയോഗിച്ചു. ഇതോടെ മാധവി തന്റെ പഴയ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ ഇടനിലക്കാര്‍ വഴി ബാലകൃഷ്ണയ്ക്കെത്തിച്ചു വിവാഹലോചന നടത്തി.

തുടര്‍ന്ന് നേരില്‍ കാണാനായി മാധവിയെ ബാലകൃഷ്ണ ക്ഷണിച്ചു. ഈസമയം, മാധവി പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ബിജോരിയിലെത്തിയ ബാലകൃഷ്ണയെ മാധവിയും സംഘവും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ക്സ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡുചെയ്തു.

