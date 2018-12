മണ്ണാര്‍ക്കാട്: സ്റ്റുഡിയോയില്‍വെച്ച് പട്ടികജാതിക്കാരിയായ 21കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ പ്രതിയായ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക് ഏഴരവര്‍ഷം കഠിനതടവ്. കൊല്ലങ്കോട് വടവന്നൂര്‍ പൊക്കുന്നി കണ്ണത്ത് വീട്ടില്‍ ചന്ദ്രനെയാണ് (47) മണ്ണാര്‍ക്കാട് പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ പ്രത്യേകകോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമം 376-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഏഴുവര്‍ഷം കഠിനതടവിനും 25,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ അതിക്രമം തടയല്‍ നിയമപ്രകാരം ആറുമാസം കഠിനതടവിനും 1,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനുമാണ് ശിക്ഷ. രണ്ടുവകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള പിഴയുമൊടുക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഒന്നരവര്‍ഷം അധികതടവ് ശിക്ഷകൂടി അനുഭവിക്കണം.

2012 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വടവന്നൂരില്‍ നടത്തിവന്നിരുന്ന സ്റ്റുഡിയോയില്‍വെച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനത്തില്‍വെച്ച് വീണ്ടും പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

