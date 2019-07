മുംബൈ: ദുബായിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന വിമാനത്തില്‍ വെച്ച് 17കാരിയെ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുമന്‍ ബാല്‍(35) എന്നയാളെ സഹര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാള്‍. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

ബന്ധുവിനൊപ്പം ദുബായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടി. സുമന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സമീപത്തെ സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നത്. യാത്രാമധ്യേ പെണ്‍കുട്ടി ഉറക്കത്തിലായ സമയത്ത് സുമന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ അപമര്യാദയായി സ്പര്‍ശിച്ചു. ഭയന്നുപോയ പെണ്‍കുട്ടി ദുബായിലെത്തിയ ശേഷമാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധുവിനോട് പറഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വിമാനത്തിന്റെ സീറ്റ് നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിച്ചാണ് സുമനിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത്.

ഞായറാഴ്ചയാണ് സുമനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

