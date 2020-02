ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകളെ കഴുത്തറ്റം കടപ്പുറത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ദമ്പതിമാര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് നടപടി. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദത്തില്‍ മകളെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. അര്‍ജന്റീനയിലെ ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ സാന്റാ ക്ലാര ഡെല്‍മാറിലായിരുന്നു സംഭവം. അര്‍ജന്റീനിയന്‍ സ്വദേശിയായ 29 വയസ്സുകാരനും ഇയാളുടെ ഭാര്യയായ പാരഗ്വായ് സ്വദേശിനിയുമാണ് പിടിയിലായത്.

സാന്റാ ക്ലാര ഡെല്‍മാറിലെ ബീച്ചില്‍ ഉല്ലസിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദമ്പതിമാര്‍ കുഞ്ഞിനെ കുഴിച്ചിട്ടത്. ലഹരിയിലായിരുന്ന ഇരുവരും കടലിലിറങ്ങി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിനോട് ക്രൂരത കാണിച്ചത്. സംഭവസമയം പ്രദേശത്തെ താപനില ഏകദേശം 35 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസായിരുന്നു. 45 മിനിറ്റോളം സമയമാണ് കുഞ്ഞ് കഴുത്ത് മാത്രം പുറത്തായ നിലയില്‍ കുഴിയില്‍ അകപ്പെട്ടുകിടന്നത്. സംഭവമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസുകാരാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തത്.

സൂര്യതാപമേറ്റ് അവശയായ നിലയിലായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ദമ്പതിമാരില്‍നിന്ന് കഞ്ചാവും നിരവധി ലഹരി ഗുളികകളും പിടിച്ചെടുത്തതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദത്തിലായിരുന്ന ദമ്പതിമാര്‍ കടലില്‍ സഭ്യമല്ലാത്തരീതിയില്‍ പെരുമാറിയതായും മറ്റുള്ളവര്‍ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാള്‍ പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: parents bury their two year old daughter in beach in argentina