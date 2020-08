തിരുവനന്തപുരം: യു.എ.ഇ. കോൺസുലേറ്റും കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സി-ആപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ ദുരൂഹത. കോൺസുലേറ്റിൽനിന്ന് എത്തിച്ച ചില പാഴ്സലുകൾ സി-ആപ്റ്റിന്റെ വാഹനത്തിൽ എടപ്പാളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്. സർക്കാർസ്ഥാപനമായ സി-ആപ്റ്റിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസുലേറ്റുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള അനുമതിയില്ല.

മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് പാഴ്സലും കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നു കസ്റ്റംസ് വ്യാഴാഴ്ച വിവരം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കും പരിശോധിച്ചു.

കസ്റ്റംസ് സംഘമെത്തിയപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന ചില ജീവനക്കാരോട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാഴ്സൽ എടപ്പാളിൽ എത്തിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു സി-ആപ്റ്റിന്റെ ചുമതല. മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലാണ് സി-ആപ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ.

