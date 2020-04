പാറശ്ശാല: വധശ്രമക്കേസ് പ്രതിയുടെ കുത്തേറ്റ് അയല്‍വാസി മരിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതിക്കായി പോലീസ് അതിര്‍ത്തിപ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒന്‍പതരയോടെ പാറശ്ശാല ഇലങ്കം റോഡില്‍ വെട്ടുവിള വീട്ടില്‍ സെല്‍വരാജ് (മണിയന്‍57) ആണ് വെട്ടുവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ജയന്‍(സനു) എന്നയാളിന്റെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്.

മുള്ളുവിള സ്വദേശിയെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ സനു, അടുത്തിടെയാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്. ലോക്ഡൗണ്‍ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇയാളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് ചാരായക്കച്ചവടം തുടങ്ങി. വിവരമറിഞ്ഞ് എക്‌സൈസും പോലീസും സനുവിന്റെ വീട്ടുപരിസരത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ചാരായക്കച്ചവടത്തിന്റെ വിവരം അധികൃതര്‍ക്കു നല്‍കിയത് സെല്‍വരാജാണെന്ന ധാരണയില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി സനുവും അച്ഛന്‍ സുന്ദരനും വീടിനു മുന്നില്‍വച്ച് സെല്‍വരാജുമായി വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായപ്പോള്‍ സനു കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് സെല്‍വരാജിനെ കുത്തി. സെല്‍വരാജിനെ ഇരുവരും ആക്രമിക്കുന്നതു കണ്ട് തടയാനെത്തിയ സെല്‍വരാജിന്റെ അനുജന്‍ ബിനുവിനെയും സനു കുത്തി. പരിസരവാസികള്‍ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പാറശ്ശാല പോലീസാണ് കുത്തേറ്റു വീണ ഇരുവരെയും പാറശ്ശാല ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

സെല്‍വരാജ് പാറശ്ശാല ആശുപത്രിയില്‍വച്ച് മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബിനു, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

സംഭവത്തിനു ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട സനുവിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. അതിര്‍ത്തിയോടു ചേര്‍ന്ന പ്രദേശമായതിനാല്‍ പ്രതി തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്കു കടന്നിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സനുവിന്റെ അച്ഛന്‍ സുന്ദരന്‍ കേസില്‍ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്.

Content Highlights: parassala murder,on the doubt of informed police about illicit liquor sale