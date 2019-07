പനാജി: ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് അശ്രദ്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വള്ളിച്ചെരുപ്പുകളിലും പതിയാം. അത്തരത്തില്‍ തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്ന ഒരു കൊലപാതകകേസിന്റെ ജാതകം തിരുത്തിക്കുറിച്ച് പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഓറഞ്ച് വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍. ബ്രിട്ടീഷ് പെണ്‍കുട്ടിയായ സ്‌കാര്‍ലറ്റ് കീലിങ് കൊലപാതക കേസിലാണ് വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ നിര്‍ണായകമായത്.

2008 ഫെബ്രുവരി 19നാണ് ഗോവയിലെ പ്രശസ്തമായ അര്‍ജുന ബീച്ചില്‍ സ്‌കാര്‍ലറ്റിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അര്‍ധ നഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.സ്‌കാര്‍ലെറ്റിന്റേത് മുങ്ങിമരണമാണെന്ന നിഗമനത്തില്‍ പോലീസ് എത്തി. മൃതദേഹത്തില്‍ പരിക്കുകളും ലഹരിമരുന്നിന്റെ സാനിധ്യം അമിത അളവിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ലഹരി മരുന്നുപയോഗിച്ച് സ്‌കാര്‍ലെറ്റ് കടലില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ തിരയില്‍ പെട്ട് മരിച്ചതാകാമെന്നും പരിക്കുകള്‍ തിരയില്‍ പെട്ടപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചതാകാമെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തില്‍ പോലീസ് എത്തി.

എന്നാല്‍ മരണത്തിന് വെറും രണ്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് സാംസണ്‍ ഡിസൂസ, പ്ലാസിഡോ കാര്‍വലോ എന്നിവരോടൊപ്പം സ്‌കാര്‍ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഗോവ ബീച്ചിലെ ഷാക്ക് നിര്‍മാതാക്കളായിരുന്നു ഇരുവരും. ഇതോടെ ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ സ്‌കാര്‍ലറ്റിനെ പീഡിപ്പിച്ചതായി ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടി എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്ന് തങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലെന്നും ഇരുവരും മൊഴി നല്‍കി. ഇതോടെ സ്‌കാര്‍ലെറ്റിന്റേത് മുങ്ങിമരണമാണെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ സ്‌കാര്‍ലറ്റിന്റെ അമ്മ രംഗത്തെത്തി. അവര്‍ അന്വേഷണത്തില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറി. പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു.

2016 ല്‍ കോടതി പ്രതികള്‍ കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു. ഈ വിധിക്കെതിരെ സ്‌കാര്‍ലെറ്റിന്റെ അമ്മ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസില്‍ വീണ്ടും കുറ്റപത്രം നല്‍കാനും വിചാരണ നടത്താനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് ആ രണ്ട് വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ കേസിന്റെ ഗതിമാറ്റുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സാക്ഷികളും സ്‌കാര്‍ലറ്റിന്റെ മൃതദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ജോടി വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ കണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സാക്ഷിമൊഴിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാതെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചെരുപ്പുകള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ദിവസം സാംസണ്‍ ഡിസൂസ തന്റെ വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാക്കില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. വെയിറ്ററോടും ഷാക്ക് ഉടമയോടും സാംസണ്‍ തന്റെ ഓറഞ്ച് സ്ലിപ്പറുകളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. മൃതദേഹത്തിന് സമീപം വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ കണ്ടെന്നു മൊഴി നല്‍കിയവരില്‍ ഒരാള്‍ വെയിറ്ററായ ചന്ദ്രുവായിരുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കിയ സാംസണ്‍ ചന്ദ്രുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ അവിടെ നിന്ന് എടുപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ആ വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നാല്‍ ആദ്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അവഗണിച്ച ഈ വിവരങ്ങള്‍ രണ്ടാമത് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ വ്യക്തമായി അതില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെരുപ്പ് എടുപ്പിച്ചതായും ചന്ദ്രു വെളിപ്പെടുത്തി. ചന്ദ്രുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് വള്ളിച്ചെരുപ്പുകള്‍ എടുപ്പിച്ചതിനാല്‍ തന്നെ സാംസണ് സ്‌കാര്‍ലറ്റിന്റെ മരണത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുള്ളതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് മുംബൈ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സാംസണ്‍ ഡിസൂസയെ 10 വര്‍ഷം തടവിനും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. എന്നാല്‍ പ്ലാസിഡോ കാര്‍വലോയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടപടി ശരിവച്ചു. ആ രണ്ട് ഓറഞ്ച് സ്ലിപ്പറുകള്‍ കാരണം വിജയിച്ചത് സ്‌കാര്‍ലറ്റിന്റെ അമ്മയുടെ പോരാട്ടം കൂടിയാണ്.

