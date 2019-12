ഡെട്രോയിറ്റ്: കളിക്കുന്നതിനിടെ ടിവി താഴെ വീണതിന് ഒരു വയസ്സുകാരനെ അമ്മ അടിച്ചു കൊന്നു. ഡെട്രോയിറ്റില്‍ വിസ്റ്റണ്‍ ലെവല്‍ സ്റ്റീവന്‍സണ്‍ എന്ന ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് ടിവി തകര്‍ത്തതിന് അമ്മ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അമ്മ റിയോന നിക്കോള്‍സിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടി വീടിനകത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ എല്‍ഇഡി ടിവി താഴെ വീണ് തകര്‍ന്നു. ഇതോടെ കുപിതയായ റിയോന കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. അബോധാവസ്ഥയിലായ കുട്ടിയെ റിയോന ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് പരിശോധനയില്‍ കുട്ടിയുടെ വാരിയെല്ലുകള്‍, ഇടുപ്പ്, തലയോട്ടി, തോളെല്ല് എന്നിവയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ അസ്വഭാവികത തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിച്ചത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ചോദ്യം ചെയ്ചപ്പോള്‍ ഷൂ കൊണ്ട് കുട്ടിയെ അടിച്ചുവെന്നാണ് റിയോന പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

