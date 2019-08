കോഴിക്കോട്: ഓമശ്ശേരിയില്‍ തോക്കു ചൂണ്ടി ജ്വല്ലറി കവര്‍ച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ പിടിയിലായ പ്രതിയെ കൊടുവള്ളിയില്‍ എത്തിച്ചു. ബംഗാള്‍ സ്വദേശി ആലങ്കീര്‍ റഹ്മാന്‍ മണ്ഡല്‍ ആണ് കൊടുവള്ളി എസ് ഐ. കെ പ്രജീഷിന്റെ നേതൃത്വതിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം 13 നായിരുന്നു ഓമശ്ശേരി ഷാദി ഗോള്‍ഡില്‍ തോക്കു ചൂണ്ടി കവര്‍ച്ച നടത്തിയത്.

ഇതില്‍ പെട്ട സംഘത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയെയാണ് കൊടുവള്ളി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കവര്‍ച്ചക്ക് ശേഷം നാടുവിടുകയായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയായ ബെഷിര്‍ഹട്ടയില്‍ നിന്നാണ് കൊടുവള്ളി എസ് ഐ. കെ പ്രജീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ജ്വല്ലറിയിലെത്തി തോക്കു ചൂണ്ടിയ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി നഈം ആലം ഖാനെ ജീവനക്കാര്‍ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം 20 ന് ആറംഗ പോലീസ് സംഘം പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഒളി സങ്കേതിത്തില്‍ നിന്നാണ് പ്രതിയെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രതി പോലീസിനെ കണ്ട് പുഴയില്‍ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

