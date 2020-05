കല്പറ്റ: വ്യാജ പാസുമായി കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറ സ്വദേശി അഖില്‍ ടി. റെജിയെയാണ് മുത്തങ്ങയില്‍വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

കര്‍ണാടകയില്‍നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാന്‍ ലഭിച്ച പാസിലാണ് ഇയാള്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചത്. മഞ്ചേശ്വരം വഴി വരാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ച പാസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മുത്തങ്ങ എന്ന് ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുത്തങ്ങ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിലെ പരിശോധനയില്‍ പോലീസ് ഇത് കണ്ടെത്തുകയും യുവാവിനെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു.

Content Highlights: one malayali youth arrested in muthanga with fake pass