തിരുവനന്തപുരം: വാക്കു തര്‍ക്കത്തിനിടെ വെട്ടേറ്റ ആള്‍ മരിച്ചു. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണന്‍ (57) ആണ് മരിച്ചത്. അര്‍ധരാത്രി 12.30-ഓടെ പോത്തന്‍കോട്‌ വെച്ചാണ് രാധാകൃഷ്ണന് വെട്ടേറ്റത്.

കാലില്‍ വെട്ടേറ്റ രാധാകൃഷ്ണന്‍ റോഡരികില്‍ രക്തം വാര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് വഴിയാത്രക്കാരന്‍ പോത്തന്‍കോട് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ മരിച്ചു.

സുഹൃത്തായ അനിലാണ് തന്നെ വെട്ടിയതെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമദ്ധ്യേ രാധാകൃഷ്ണന്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടയില്‍ അനില്‍ തന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് വെട്ടിയതെന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയത്‌.

പ്രതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോത്തന്‍കോട് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

