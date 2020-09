ബെംഗളൂരു: ഒന്നരവയസ്സുകാരി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തില്‍ 15 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബെംഗളൂരു ഹാരോഹള്ളി പോലീസാണ് പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ 15-കാരനെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ പിന്നീട് മഡിവാളയിലെ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 17-ാം തീയതിയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കണ്ണിന് മുകളില്‍ പരിക്കേറ്റനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്ന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ഒരുമിച്ച് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് 15-കാരന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തുടര്‍ന്ന് ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയെയും 15-കാരനെയും ചിലര്‍ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ കണ്ടെങ്കിലും നിലത്തുവീണ് പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ താന്‍ സഹായിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു 15-കാരന്റെ മറുപടി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കളാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഉടന്‍തന്നെ കഗാലിപുരയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വാണി വിലാസ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സതേടി. ഇവിടെവെച്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

