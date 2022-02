ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ വാഹനാപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള തര്‍ക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു സംഘം നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ നോക്കി പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.

ആബിദ്, അമന്‍, ദിഫാറസ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരുടെ കാലിനും തുടയ്ക്കും മുതുകിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. മൂന്ന് പേരും ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണെന്നും ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

മോട്ടോര്‍ പാര്‍ട്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ഭാര്യയോടൊപ്പം ഇരുചക്രവാഹനത്തില്‍ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായ അപകടമാണ് സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വീടിന് സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ എതിര്‍ദിശയില്‍ വന്ന മറ്റൊരു വാഹനം ഷാഹിദിന്റെ വാഹനത്തില്‍ ഇടിച്ചു. ഇത് തര്‍ക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും വാഹനം നന്നാക്കാന്‍ ഷാഹിദ് ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തു.

സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇവരെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി തടഞ്ഞുവെച്ചു. പ്രദേശത്ത് നാട്ടുകാര്‍ തടിച്ചുകൂടിയതോടെ രണ്ട് പേരിലൊരാള്‍ സഹോദരനേയും സഹായിയേയും വിളിച്ചു വരുത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഇവരിലൊരാളും കൂട്ടാളികളും ചേര്‍ന്ന് വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അവര്‍ അഞ്ച് റൗണ്ട് വെടിയുതിര്‍ത്തതായാണ് വിവരം.

ഷാഹിദിന്റെ സഹോദരന്‍ ആബിദ് ഉള്‍പ്പെടെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെട്ട മൂന്ന് പേര്‍ക്കാണ് വെടിയേറ്റതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാക്കാനും പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനും സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹായിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ വധശ്രമത്തിന് കേസ് അടുത്തതായും ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സാഗര്‍ സിംഗ് കല്‍സി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: On CCTV, Near Red Fort In Delhi, 3 Men Shot In Road Rage