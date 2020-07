കട്ടപ്പന: കാണാതായ വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ വീടിന് സമീപത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണം അയൽവാസിയിലേക്ക്. ഇയാൾ ഒരു മാസമായി ഒളിവിലാണ്.

കട്ടപ്പന കുരിശുപള്ളി കുന്തളംപാറ പ്രിയദർശിനി എസ്.സി.കോളനി, രാമവിലാസം കാമാച്ചിയുടെ ഭാര്യ അമ്മിണിയുടെ (65) മൃതദേഹമാണ് ബുധനാഴ്ച വീടിന് സമീപം ഒരടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ആർ.ഡി.ഒ.യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയ മൃതദേഹപരിശോധനയിൽ കഴുത്തിന് വെട്ടേറ്റതായി കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹത്തിന് ഒരുമാസം പഴക്കമുണ്ട്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ജോലിക്കുപോയ അമ്മിണിയുടെ ഭർത്താവ് അടച്ചിടലിനെ തുടർന്ന് അവിടെ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം. ഇവരെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ജൂലായ് എട്ടിന് ബന്ധു കട്ടപ്പന പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് എത്തിയ പോലീസ് വീടിന് സമീപം മണ്ണ് ഇളകിക്കിടക്കുന്നതുകണ്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സാരിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

