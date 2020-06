ആലപ്പുഴ: ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന റിട്ട. പ്രൊഫസര്‍ ലില്ലി കോശിയെ പട്ടാപ്പകല്‍ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട കേസില്‍ പോലീസ് പ്രതിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ലില്ലി കോശിയുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ കൊച്ചുമകന്‍ ഇരവുകാട് വാര്‍ഡില്‍ പനയ്ക്കല്‍ വീട്ടില്‍ ഫിറോസ് (21) ആണ് കേസില്‍ പിടിയിലായത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഫിറോസുമായി പോലീസ് ലില്ലികോശിയുടെ വീട്ടില്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.

പ്രതിയെ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിപ്പിച്ച് തോക്കും കൈയില്‍ നല്‍കിയാണ് തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചത്. പിന്നാലെ ഹെല്‍മറ്റ് ഊരിയ പ്രതി ലില്ലികോശിക്ക് മുന്നില്‍ കരഞ്ഞു. മകനെപ്പോലെ കരുതിയ ആളില്‍നിന്നും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവൃത്തി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ലില്ലി കോശിയുടെ പ്രതികരണം. നേരത്തെ പലതവണ വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ കൊച്ചുമകനായ ഫിറോസിനെ ഇവര്‍ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ നടന്ന തെളിവെടുപ്പ് അരമണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്നു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഉച്ചയോടെ കോണ്‍വെന്റ് സ്‌ക്വയറിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പരുത്തിക്കാട് വീട്ടില്‍ ലില്ലി കോശി(88)യുടെ വീട്ടില്‍ കൊറിയറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് വാതില്‍ തള്ളി അകത്ത് കടന്നു. പിന്നീടാണ് തോക്കുചൂണ്ടി 30 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദോഹയിലുള്ള ലില്ലിയുടെ മരുമകന്‍ തന്റെ ബോസിന് നല്‍കാനുള്ള പണമാണിതെന്നും ചെക്കെഴുതി വെക്കണമെന്നും യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി വ്യാഴാഴ്ച എത്തുമെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞു. ലില്ലി കോശിയുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് എസ്.ഐ.ടോള്‍സണ്‍ പി.ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. വീട്ടിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ ജോലിക്ക് നില്‍ക്കുന്നവരുടെ കൊച്ചുമകനായ ഫിറോസ് ആണ് പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ഇയാള്‍ കാനഡയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി പണം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ലില്ലി കോശിയെ തോക്കുചൂണ്ടി പണംതട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അറിയുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. സംഭവവുമായി വേലക്കാരിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ വേലക്കാരി തന്നെയാണ് പോലീസിനെ വിളിക്കാന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇവര്‍ക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പോലീസിന് പ്രതി സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കമായ ഒന്‍പത് മാത്രമാണ് തുമ്പായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതും ബൈക്കിന്റെ പഴക്കവും കണക്കാക്കി നഗരത്തിലെ ഇരുചക്രവാഹന ഷോറൂമുകളില്‍നിന്ന് ഒന്‍പതാം നമ്പരില്‍ അവസാനിക്കുന്ന അതേ മോഡല്‍ ബൈക്കിന്റെ ഉടമകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. തുടര്‍ന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടുവന്നപ്പോള്‍ രണ്ടുദിവസം മുന്‍പ് സുഹൃത്ത് ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി ഒരാള്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഇയാളെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യം കാണിച്ചാണ് പ്രതിയെ ഉറപ്പാക്കിയത്. നോര്‍ത്ത് എസ്.ഐ. ടോണ്‍സണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. മാധ്യമങ്ങളില്‍ സംഭവം വാര്‍ത്തയായതോടെ പ്രതി വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു.

