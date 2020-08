തിരുവല്ല: കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് നിരണം കൊമ്പങ്കേരി 12-ാം വാർഡിൽ പ്ലാംപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ടി.വി.ചാക്കോയുടെ ഭാര്യ അന്നമ്മ ചാക്കോ (കുഞ്ഞൂഞ്ഞാമ്മ-66) കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മരുമകളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മരുമകൾ ലിൻസിയെ (24) പുളിക്കീഴ് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ.ജി.സൈമൺ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ലിൻസിയുടെ വീട്ടുകാരിൽനിന്നും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മാനസിക വെല്ലുവിളിയുള്ള പ്രതിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമാണ് കൊലയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയതെന്ന് കരുതുന്നതായി എസ്.പി. പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ആണ് കൊലപതകം നടന്നത്. പ്രതി ലിൻസിയെ തിരുവല്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

തിരുവല്ല ഡിവൈ.എസ്.പി. ടി.രാജപ്പൻ, പുളിക്കീഴ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഇ.ഡി. ബിജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights:old woman killed by daughter in law in thiruvalla police arrested the accused