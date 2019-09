കൊച്ചി: കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഗതി മന്ദിരത്തില്‍ വയോധികയ്ക്ക് നേരെ ക്രൂരമര്‍ദനം. പള്ളുരുത്തിയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തില്‍ വെച്ച് വയോധികയെ സൂപ്രണ്ട് അന്‍വര്‍ ഹുസൈനാണ് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്.

അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയായ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മകളെകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്‌. അന്‍വര്‍ ഹുസൈന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വീട്ടില്‍ യുവതിയെ എത്തിച്ച് അനധികൃതമായി ജോലിചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത അമ്മയെ ചവിട്ടിയും തൊഴിച്ചും പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുമാണ് മര്‍ദിച്ചത്.

ക്രൂര മര്‍ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ അമ്മയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം നടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന മകളെയും കാണാം. സ്ത്രീക്ക് നേരെ അന്‍വര്‍ ഹുസൈന്‍ മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. എടി പോടീ വിളികളോടെയാണ് മര്‍ദനം. അഗതി മന്ദിരത്തിലെ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള പലരുടെയും അനുമതിയില്ലാതെയും എതിര്‍പ്പിനെ മറികടന്നുമാണ് അന്‍വര്‍ ഹുസൈന്‍ യുവതിയെ വീട്ടുജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഇവര്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വീട്ടുജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പണവും അന്‍വര്‍ ഹുസൈന്റെ കൈവശമാണുള്ളത്. ഇത് തിരികെ ചോദിച്ചതും അന്‍വര്‍ ഹുസൈനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

അന്തേവാസികളോട് സൂപ്രണ്ടിന്റെ സമീപനം ക്രൂരത നിറഞ്ഞതാണെന്നും നേരത്തെയും അന്തേവാസികള്‍ക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തവര്‍ക്കുനേരെ സ്ഥലംമാറ്റം അടക്കമുള്ള പ്രതികാര നടപടികള്‍ ഉണ്ടായതായും ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു.

