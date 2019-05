കോഴിക്കോട്: മാങ്കാവിനടുത്ത് ഒഡീഷ സ്വദേശിനിയെയും 3 വയസുള്ള മകളെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഒഡീഷ കൊര്‍ത്ത സ്വദേശിനിയായ രൂപാലി ജന(22) മകള്‍ ആരാധ്യ(3) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഭര്‍ത്താവ് അനില്‍ കുമാര്‍ ദാസ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരികെയെത്തിയപ്പോള്‍ വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. വിളിച്ചിട്ടും തുറക്കാതെ വന്നതോടെ വീട് ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്തുകയറിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യയെയും മകളെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. പൊള്ളലേറ്റ നിലയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

അനില്‍കുമാറിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയാണ് രൂപാലി. ഒരുമാസം മുമ്പാണ് കുടുംബം മാങ്കാവ് സാമൂതിരി കോവിലകത്തിനടുത്ത് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസം തുടങ്ങിയത്. കസബ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

