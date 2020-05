ഭുവന്വേശര്‍: കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം അവസാനിക്കാനായി പുരോഹിതന്‍ വിശ്വാസിയുടെ തലയറുത്തു. ഒഡീഷ നരസിന്‍ഹപുരിലെ ബന്ദഹുഡയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ സരോജ് കുമാര്‍ പ്രധാന്‍(55) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതനായ സന്‍സരി ഓജ(70)യെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് മഹാമാരി അവസാനിപ്പിക്കാനായി ദേവിയുടെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ചാണ് താന്‍ തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പുരോഹിതന്റെ മൊഴി. രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ സരോജ് കുമാര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതിനിടെ പിന്നിലൂടെ എത്തിയ ഇയാള്‍ അരിവാള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം പുരോഹിതന്‍ തന്നെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, പ്രതിയുടെ മൊഴി പൂര്‍ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തെ മാവുകളുടെ തോട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ടയാളും തമ്മില്‍ കാലങ്ങളായി തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതാണോ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

