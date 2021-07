തിരുവനന്തപുരം: വര്‍ക്കല ബീച്ചില്‍ വിദേശവനിതകള്‍ക്കു നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ കേസില്‍ ഒരാള്‍ പിടിയില്‍. ഇടവ സ്വദേശി മഹേഷാണ് പിടിയിലായത്. യു.കെ., ഫ്രാന്‍സ് സ്വദേശികള്‍ക്കാണ് അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

മദ്യലഹരിയില്‍ എത്തിയ സംഘമാണ് വിദേശ വനിതകളെ ആക്രമിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ബിച്ചില്‍ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിക്രമം ഉണ്ടായതെന്ന് വിദേശവനിതകള്‍ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വര്‍ക്കല പാപനാശം ബീച്ചിലായിരുന്നു സംഭവം. ബീച്ചില്‍ രാത്രി നടക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകള്‍. മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു സംഘം ഇവരെ കടന്നുപിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും നഗ്നതാ പ്രദര്‍ശനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

വിദേശ വനിതകള്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വര്‍ക്കല പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. രണ്ടുപേര്‍ക്കും ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന മുംബൈ സ്വദേശിനിക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാന രീതിയിലുള്ള സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീയും വര്‍ക്കല പോലീസില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: obe held for sexual assault against foreign tourists in varkala beach