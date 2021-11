പത്തനംതിട്ട: കോട്ടാങ്ങലില്‍ നഴ്‌സായ യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ ഒന്നിലധികം പേര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി. നിലവില്‍ ഒരാളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അത്യാവശ്യം ഭാരവും ഉയരവുമുള്ള യുവതിയെ ഒരാള്‍ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ സംശയം.

അതിനിടെ, യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി നസീറുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കഴിഞ്ഞദിവസം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കാമുകന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്. കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് കമഴ്ത്തി വച്ച് അതിന് മുകളില്‍ കയറിനിന്ന് മേല്‍ക്കൂരയില്‍ തൊട്ടില്‍ ഇടാന്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഹുക്കില്‍ കുടുക്കിട്ട വിധം ഇയാള്‍ കാട്ടിക്കൊടുത്തു.ഇവിടുത്തെ പുരയിടത്തിലെ തെങ്ങ് വാങ്ങാനാണ് ഇയാള്‍ എത്തിയിരുന്നത്. ഇതടക്കം അന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ എല്ലാം ഇയാളെ എത്തിച്ച് തെളിവ് ശേഖരിച്ചു. ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. ജെ.ഉമേഷ് കുമാര്‍ അടങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തെളിവെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പോലീസ്-മെഡിക്കല്‍ സംഘവും വീട്ടിലെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

2019 ഡിസംബര്‍ 15-നാണ് പുല്ലാനിപ്പാറയിലെ കാമുകന്റെ വീട്ടില്‍ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടത്. സംഭവം നടന്ന് രണ്ട് വര്‍ഷമാകുമ്പോളാണ് കോട്ടാങ്ങല്‍ പുളിമൂട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ നെയ്മോന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നസീറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കാമുകനും യുവതിയും വെവ്വേറെ വിവാഹിതരായവരാണെങ്കിലും ആറുമാസമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തില്‍ 53 മുറിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കാമുകനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തിയായിരുന്നു പെരുമ്പെട്ടി പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം. ഇയാളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന കെ.ജി.സൈമണ്‍ അന്വേഷണം 2020-ല്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. പരിശോധനയില്‍ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും ശാരീരികപീഡനവും നടന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയതെളിവുകള്‍ അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടംനടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴികളും നിര്‍ണായകമായി.

കൊലപാതകമെന്ന് കണ്ടതോടെ വീടിന് സമീപത്ത് സംഭവദിവസം സാന്നിധ്യം സംശയിക്കപ്പെട്ട മൂന്നുപേരെ തുടര്‍ച്ചയായി പോലീസ് ചോദ്യംചെയ്തു. ഇതില്‍ നസീറും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ മൃതദേഹത്തിന്റെ നഖത്തില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളും നസീറിന്റെ രക്തസാമ്പിളും ഒന്നാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. കാമുകനും അയാളുടെ പിതാവും വീട്ടില്‍നിന്നു രാവിലെ പുറത്തുപോയശേഷം അവിടെയെത്തിയ നസീര്‍ യുവതിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ തല കട്ടില്‍പ്പടിയില്‍ ഇടിപ്പിച്ച് ബോധരഹിതയാക്കിയശേഷമായിരുന്നു പീഡനം. അതിനുശേഷം മുണ്ട് കഴുത്തില്‍ കുരുക്കി മേല്‍ക്കൂരയിലെ ഇരുമ്പുഹുക്കില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു.

