ന്യൂഡല്‍ഹി: ടിക് ടോക് വീഡിയോകള്‍ വൈറലാകാത്തതില്‍ മനം നൊന്ത് കൗമാരക്കാരന്‍ ജീവനൊടുക്കി. നോയിഡ സെക്ടര്‍ 39-ല്‍ താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സുകാരനാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

കിടപ്പുമുറിയില്‍നിന്ന് മകന്റെ പ്രതികരണമില്ലെന്നും വാതില്‍ തുറക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് 18 കാരന്റെ പിതാവാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വാതില്‍ പൊളിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

സ്ഥിരമായി ടിക് ടോകില്‍ വീഡിയോകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മകന്‍ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു. ടിക് ടോകിലെ വീഡിയോകള്‍ക്ക് മതിയായ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാത്തതായിരുന്നു കാരണം. ഇതുതന്നെയാകാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെയും നിഗമനം. കിടപ്പുമുറിയില്‍നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതേസമയം, സംഭവത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

