തിരുവനന്തപുരം: അവതാരികയും മോഡലുമായ ജാഗീ ജോണിന്റെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് പോലീസ്. മരണത്തില്‍ സംശയാസ്പദമായ രീതിയില്‍ ഒന്നുമില്ലെന്നും കുഴഞ്ഞോ മറ്റോ നിലത്തു വീണപ്പോള്‍ തലയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്കാണ് മരണക്കാരണമെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണക്കാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ ജാഗീ ജോണിനെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറവന്‍കോണത്തെ വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വര്‍ഷങ്ങളായി അമ്മ ഗ്രേസ് ജോണിനൊപ്പമാണ് ജാഗി താമസിച്ചിരുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച കൊച്ചിയിലുള്ള സുഹൃത്തിനോടാണ് ജാഗി അവസാമനായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചത്. പിന്നീട് ഫോണില്‍ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വീടിനുള്ളില്‍ അടുക്കളയില്‍ തറയില്‍ കിടക്കുന്ന നിലയില്‍ ജാഗിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

Content Highlights: no mysterious in Jaggi John death, police says