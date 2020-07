തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സരിത്തുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ.ഐ.എ.യുടെ തെളിവെടുപ്പ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് എൻ.ഐ.എ. സംഘം സരിത്തുമായി തലസ്ഥാന നഗരിയിലെത്തിയത്. ആദ്യം സന്ദീപ് നായരുടെ അരുവിക്കരയിലെ വാടകവീട്ടിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്. അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ തെളിവെടുപ്പ് നീണ്ടുനിന്നത്. തുടർന്ന് സ്വപ്നയുടെ അമ്പലമുക്കിലെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തിച്ചു.

ആറാം നിലയിലെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് സരിത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് അമ്പലമുക്കിലെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായത്. ഇതിനുശേഷം എൻ.ഐ.എ. സംഘം സരിത്തുമായി പുറത്തിറങ്ങി കുറവൻകോണം ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാതെ സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തിയായിരുന്നു എൻ.ഐ.എ. സംഘത്തിന്റെ യാത്ര. ഇതിനിടെ കറവൻകോണത്തെ ഒരു ഹൗസിങ് കോളനിക്ക് മുന്നിൽ വാഹനവ്യൂഹം അല്പസമയം നിർത്തി.

ഹൗസിങ് കോളനിയുടെ നെയിംബോർഡ് അടക്കം എൻ.ഐ.എ. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ശേഷം യാത്ര തുടർന്നു. ഉള്ളൂരിലെയും നന്ദാവനത്തെയും ചില ഹോട്ടലുകളിലും എൻ.ഐ.എ. സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് സമീപത്തെ ഹെദർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലാണ് പിന്നീട് തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിയത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ വിഭാഗത്തിൽ കൂടി സരിത്തിനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ എൻ.ഐ.എ. സംഘം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Content Highlights:nia team arrived in trivandrum with sarith for evidence taking