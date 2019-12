ബദ്വാന്‍: ഭര്‍ത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി വീട്ടിലെ പണവും ആഭരണങ്ങളുമായി നവവധു മുങ്ങി. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബദ്വാനിലെ ഛോട്ടാപരാ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രവീണ്‍ എന്നയാളുടെ ഭാര്യ റിയയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പണവും ആഭരണങ്ങളുമായി കടന്നുകളഞ്ഞത്.

ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിനായിരുന്നു അസംഘട്ട് സ്വദേശിയായ റിയയും പ്രവീണും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. തുടര്‍ന്ന് റിയ പ്രവീണിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് റിയ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കലര്‍ത്തിയ ഭക്ഷണം നല്‍കിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ 70000 രൂപയും മൂന്നുലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന ആഭരണങ്ങളുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, പ്രവീണ്‍-റിയ വിവാഹത്തിന് ഇടനിലക്കാരനായിരുന്ന ടിങ്കു എന്നയാളെയും സംഭവദിവസം മുതല്‍ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. പ്രവീണിന്റെയും റിയയുടെയും വിവാഹം നടത്തിയത് ടിങ്കുവായിരുന്നു എന്നും ഇയാളെയും കഴിഞ്ഞദിവസം മുതല്‍ കാണാനില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

റിയയുടേത് ദരിദ്ര കുടുംബമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ടിങ്കു നേരത്തെ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവീണിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പരാതിയുണ്ട്. വിവാഹാഭരണങ്ങള്‍ക്കായാണ് ഈ പണം വാങ്ങിയത്. അതേസമയം, ഒരിക്കലും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രവീണിന്റെ പ്രതികരണം.

