ലഖ്നൗ: പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമുഖ്യനെ മുൻ ഗ്രാമമുഖ്യനും കൂട്ടാളികളും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബരേയ്ലി കാന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.

പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമുഖ്യനായ മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ് റിസ്വിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ തോട്ടത്തിന് സമീപമാണ് ഇഷാഖിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. സംഭവത്തിൽ മുൻ ഗ്രാമമുഖ്യനായ രത്തൻലാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രത്തൻലാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ് ഗ്രാമമുഖ്യനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ പകയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കേസിൽ നാല് പേർക്കെതിരായ ഇഷാഖിന്റെ പിതാവ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ബാക്കി മൂന്ന് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

