ന്യൂഡല്‍ഹി: കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക കുറ്റവാളി ഛോട്ടാ രാജനെ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള തിഹാര്‍ ജയിലിലെ പ്രത്യേക മേഖലയിലെ സുരക്ഷ വീണ്ടും ശക്തമാക്കി അധികൃതര്‍. സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന രണ്ടാം നമ്പര്‍ ജയിലിലാണ് ഛോട്ടാ രാജനുള്ളത്. ഭക്ഷണത്തില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തി അധോലോക കുറ്റവാളിയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം സംബന്ധിച്ച ഫോണ്‍ സംഭാഷണം അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ചോര്‍ത്തിയതാണ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയകാര്യം ജയില്‍ അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഛോട്ടാ രാജനെ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജയിലിലെ സുരക്ഷ വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയെന്ന് ഡല്‍ഹി പ്രിസണ്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സന്ദീപ് ഗോയല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി മാത്രമെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സൂപ്പര്‍ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ജയിലിലാണ് ഛോട്ടാ രാജനെ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷ പഴുതടച്ചതാണെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗോയല്‍ പറയുന്നു.

തിഹാര്‍ ജയില്‍

ഛോട്ടാ രാജനെ വധിക്കാന്‍ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീം നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഡി കമ്പനി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന വിവരമാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ സഹായി ഛോട്ടാ ഷക്കീലാണ് പദ്ധതിയുടെ സൂത്രധാരമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീമിനൊപ്പം പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയിലുള്ള ഒളിത്താവളത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഛോട്ടാ ഷക്കീലുള്ളത്. അധോലോകത്തെ ഛോട്ടാ രാജന്റെ ബദ്ധശത്രുവാണ് ഛോട്ടാ ഷക്കീല്‍. തിഹാര്‍ ജയിലിലുള്ള ഛോട്ടാ രാജനെ വധിക്കാന്‍ ഷക്കീല്‍ ഇന്ത്യയിലുള്ള അധോലോക സംഘാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫോണ്‍ സംഭാഷണമാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അടുത്തിടെ ചോര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഭക്ഷണത്തില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തി കൊലപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി.

ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ഡി കമ്പനിയുടെ നീക്കങ്ങളെപ്പറ്റി ഇന്ത്യന്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത് തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഛോട്ടാ രാജനില്‍ നിന്നാണ് എന്നതാണ് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതിക്ക് പിന്നില്‍. കള്ളനോട്ട് കടത്തും കയത്തുമരുന്ന് കടത്തും അടക്കമുള്ളവയെപ്പറ്റി മുമ്പ് ഡി കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഛാട്ടാ രാജന്‍വഴി അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുവെന്നാണ് അധോലോക കുറ്റവാളികള്‍ കരുതുന്നത്. നേപ്പാളും ബംഗ്ലാദേശും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ദാവൂദ് സംഘത്തിന്റെ കള്ളനോട്ട് - മയക്കുമരുന്ന് നീക്കങ്ങള്‍.

ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീം | ഫയല്‍ ചിത്രം

1993 ലെ മുംബൈ സ്‌ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ഡി കമ്പനിയില്‍നിന്ന് ഛോട്ടാ രാജന്‍ അകന്നത്. പിന്നീട് ദാവൂദിന്റെ കൂട്ടാളികളായ ഛോട്ടാ ഷക്കീല്‍ അടക്കമുള്ളവരും രാജനും തമ്മില്‍ കടുത്ത ശത്രുതയിലായി. ഛോട്ടാ രാജനെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ദാവൂദിന്റെ സംഘം നേരത്തെ പലതവണ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.

2015 ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പോലീസ് നല്‍കിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്‍ഡോനീഷ്യയിലെ ബാലിയില്‍നിന്ന് ഇന്റര്‍പോളാണ് ഛോട്ടാ രാജനെ പിടികൂടുന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി. അതിനുശേഷം തിഹാര്‍ ജയിലിലെ അതിസുരക്ഷാ വാര്‍ഡിലാണ് അധോലോക കുറ്റവാളിയെ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധരായ കുറ്റവാളികളെ പാര്‍പ്പിക്കുന്ന വാര്‍ഡാണിതെന്ന് തിഹാര്‍ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ചാള്‍സ് ശോഭരാജിനെ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നതും ഈ വാര്‍ഡിലാണ്. ഭാര്യ സുജാത നിഖല്‍ജിയെയും അഭിഭാഷകനെയും മാത്രമാണ് രാജേന്ദ്ര സദാശിവ് നിഖല്‍ജിയെന്ന ഛോട്ടാ രാജനെ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അധോലോക കുറ്റവാളിയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോ അടക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളും ഉന്നത ജയില്‍ അധികാരികളും സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങള്‍ നിശ്ചിത കാലയളവിനിടെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് വധഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച ഫോണ്‍ സംഭാഷണം അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ചോര്‍ത്തിയത്. ഭക്ഷണത്തില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തി അപായപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ജയിലിലെ മൂന്ന് പാചകക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രാജന് നല്‍കുന്ന ജയില്‍ ഭക്ഷണം കര്‍ശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുമുണ്ട്.

Content Highlights: New plot to kill Chhota Rajan; security tightened at Tihar